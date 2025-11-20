Esto es lo que se encontró la Policía Nacional de Ourense al desarticular un punto de venta de drogas Policía Nacional de Ourense

Una catana, navajas y un arco, además de diferentes sustancias estupefacientes. Esto es lo que se han encontrado los agentes de la Policía Nacional tras desarticular un punto de venta de drogas en el barrio ourensano de O Couto.

Según recoge un comunicado del cuerpo policial, la operación, bautizada como 'Mildeu', comenzó el pasado mes de julio, tras obtener información de la venta de estupefacientes en una calle del barrio.

Tras comprobar la existencia de un punto negro de venta de drogas como cocaína, hachís y MDMA, este martes se llevó a cabo el registro del domicilio y la detención de un hombre y una mujer.

En el registro, la Policía Nacional se incautó de cocaína, cocaína rosa, marihuana, hachís, MDMA, 1.000 euros en efectivo y armas como navajas, una catana y un arco, además de otros efectos relacionados con la distribución y pesaje de drogas.