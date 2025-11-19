Reclaman que se investigue la muerte del operario en las obras del AVE en San Cibrao das Viñas (Ourense)

El BNG ha reclamado al Gobierno que abra una investigación sobre el accidente laboral ocurrido este martes pasado, 18 de noviembre, en las obras de la variante exterior del AVE en San Cibrao das Viñas (Ourense), en donde falleció un operario.

Así lo ha solicitado la senadora nacionalista Carme Da Silva, que ha recordado que en estas obras de la variante trabajan diversas empresas subcontratadas por la UTE Sando y Rover, adjudicataria de las actuaciones.

En el siniestro, que tuvo lugar en la boca norte del túnel de Rante, falleció un trabajador de 45 años y otro operario resultó herido cuando una estructura metálica de 14 toneladas cayó sobre la cesta de maquinaria elevadora que manejaba el operario.

Un accidente que "no es un caso aislado", ha subrayado Da Silva, sino que se enmarca en una "larga serie de siniestros laborales en las obras del AVE gallego". De hecho, ha recordado que "no es la primera vez" que los nacionalistas registran iniciativas "ante el malestar emanado por los propios trabajadores y trabajadoras de las obras".

Investigación "inmediata y exhaustiva"

Los nacionalistas han exigido al Gobierno central "asumir su responsabilidad directa en este ámbito" por tratarse de obras públicas financiadas y contratadas por la administración.

"El Gobierno debe dar una explicación detallada de las medidas adoptadas hasta hoy por el Gobierno para reducir la elevada siniestralidad de las obras", refuerza Carme da Silva.

A raíz de eso, el BNG ha propuesto a la administración "reforzar los controles e inspecciones periódicas", garantizar el cumplimiento estricto de la normativa de prevención de riesgos laborales y "actuar con firmeza" frente a cualquier práctica empresarial que comprometa la seguridad de los operarios.