Drones, helicópteros y perros se incorporan a la búsqueda de la septuagenaria de Avión (Ourense)

Los vecinos de Avión (Ourense) buscan sin descanso a una mujer de 73 años de edad desde la media tarde del pasado domingo. Se da la particularidad de que la desaparecida, vecina del término de Rubillón, padece alzheimer, lo que la convierte en una persona especialmente vulnerable.

Esta mañana, la Guardia Civil ha confirmado que, por el momento, no se ha dado con el paradero de esta vecina de la provincia de Ourense. Además, ha informado de que el helicóptero de la Guardia Civil se ha unido al dispositivo de búsqueda.

Al GES de Avión, Protección Civil de Beariz, y Guardia Civil se han sumado en las últimas horas varias asociaciones de voluntarios de Protección Civil de la zona, el GES de Ribadavia, Emerxencias de O Carballiño y la unidad de drones de la Guardia Civil, así como de la Axega. También perros de búsqueda y rescate de la Guardia Civil.

En el momento de su desaparición, la septuagenaria, que mide unos 1,65 metros, vestía una chaqueta de punto blanca y unos pantalones verdes de chándal.