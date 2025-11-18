Muere un trabajador en las obras del AVE en San Cibrao das Viñas (Ourense)

Un trabajador ha perdido la vida y otro ha resultado herido este martes al sufrir un accidente con una plataforma elevadora en las obras de la variante exterior del AVE en San Cibrao das Viñas (Ourense).

Según la información del 112 Galicia, el suceso se ha producido sobre las 10:00 horas. Un particular ha dado la voz de alarma y ha explicado a Emerxencias que un operario quedó atrapado por una pieza de la maquinaria cuando trabajaba en un elevador.

Entonces, la central de emergencias dio alerta a los servicios de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a la Guardia Civil, a los Bomberos del Polígono de San Cibrao das Viñas y al GES do Pereiro de Aguiar.

Una vez en el punto, los bomberos han tenido que intervenir para liberar el cuerpo del fallecido, que ha quedado atrapado tras el accidente con la plataforma elevadora. Además, los servicios sanitarios confirmaron que otro operario ha sufrido una lesión en una pierna.

El suceso, según fuentes conocedoras del suceso consultadas por Europa Press, no afecta, por el momento, a la circulación de trenes.