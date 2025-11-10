Encuentran con vida al octogenario desaparecido este domingo en Maceda (Ourense)

El octogenario desaparecido desde primera hora de la tarde de este domingo en Maceda (Ourense), ha sido localizado con vida esta mañana.

Fuentes de la Guardia Civil que recoge Europa Press, han informado de que el hombre fue localizado enlas inmediaciones del Santuario dos Milagros, en el municipio vecino de Baños de Molgas.

Este vecino del lugar de Pías, en Castro de Escuadro, de 82 años de edad, J.S.G., desapareció tras salir al monte a buscar setas. Tras la denuncia de sus allegados, se activó un dispositivo de búsqueda con agentes de la Guardia Civil, efectivos de protección civil y GES de la zona y con el apoyo de los drones de la Axega.

La búsqueda se retomó en la mañana de este lunes, y finalmente el hombre ha sido localizado. Hasta el punto se desplazó una ambulancia de soporte vital básico del 061, que lo trasladó al Complejo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO).