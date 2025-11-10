Buscan a un octogenario en Maceda (Ourense) desaparecido tras salir a buscar setas al monte

La Guardia Civil puso en marcha un operativo de búsqueda en las últimas horas tras la desaparición de un octogenario en el municipio ourensano de Maceda.

La alerta la dio un familiar tras advertir que el hombre faltaba de su casa desde primera hora de la tarde, cuando había salido al monte a buscar setas. Cuando desapareció, el hombre (de 1,60 m y calvo) llevaba una cazadora oscura y chaleco reflectante.

El operativo se ha centrado en las últimas horas en el lugar de Pías, en Castro de Escuadro, y en él participan la Unidad de Drones de la Axega, además de efectivos de la Guardia Civil, de los GES de Maceda, Laza y Pereiro de Aguiar, y voluntarios de Protección Civil de Maceda, Vilar de Barrio y Baños de Molgas.