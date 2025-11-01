Dos personas heridas tras un incendio en un piso en Ourense

Dos personas han resultado heridas este sábado tras un incendio originado en un piso situado en la plaza del Poeta Alfonso Alcaraz, en el barrio de Vista Fermosa, en Ourense.

Según ha informado el 112 y recoge Europa Press, un hombre tuvo que recibir atención sanitaria por inhalación de humo, mientras que la dueña de la vivienda ha sido trasladada al Complejo Hospitalario Universitario de Ourense debido a diversas quemaduras.

El 112 tuvo constancia del suceso a las 9:40 horas, a través de la llamada de un vecino que alertaba de que una vivienda del segundo piso estaba ardiendo y solicitaba asistencia sanitaria para una persona afectada por el humo.

Se dio aviso al 061, a los Bomberos de Ourense, a la Policía Nacional y Local, y a efectivos de Protección Civil.

Una vez sofocado el incendio y finalizada la intervención, los bomberos informaron de que el incendio se inició en la campana extractora de la cocina y que todo el piso se vio afectado por el humo.