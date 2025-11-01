Investigan a un vecino de Muiños, en Ourense, por un robo con fuerza en una vivienda de Porqueirós

La Guardia Civil de Lobios ha tomado declaración en calidad de investigado a un vecino de Muiños, en la provincia de Ourense, como presunto autor de un delito de robo con fuerza en las cosas, cometido entre finales de septiembre y mediados de octubre en una vivienda situada en la localidad de Porqueirós (Muiños).

Según la investigación, el sospechoso habría aprovechado la ausencia de los moradores para forzar la puerta de entrada y acceder al interior, donde se apoderó de herramientas, maquinaria y diversos enseres con un valor aproximado de 10.000 euros.

Durante el operativo, la Guardia Civil llevó a cabo un registro en la vivienda del investigado, logrando recuperar prácticamente la totalidad de los objetos sustraídos, que fueron devueltos a sus legítimos propietarios.