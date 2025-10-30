Alcaldes afectados por los fuegos de Ourense avisan del arrastre de ceniza: "El Sil baja chocolate puro"

"El Sil baja chocolate puro". Así describe uno de los alcaldes de Ourense afectados por los incendios de agosto, que han trasladado este jueves su preocupación por los problemas de arrastre de ceniza y restos a ríos y manantiales a causa de las lluvias. Han comenzado a buscar alternativas para garantizar el abastecimiento y el suministro.

Entre ellos, el alcalde de O Barco de Valdeorras, Aurentino Alonso (PSdeG), quien ha señalado a Europa Press que, "de momento", el núcleo urbano del municipio "no es de los más afectados", ya que cuenta con una captación que "no sufrió daños por el incendio". Ahora bien, ha destacado que, "si en un momento dado falla", será necesario "bombear agua" del Sil y avisa de que este río sí se ha visto afectado, especialmente "aguas arriba" por "muchos incendios muy grandes".

"Tendríamos un problema gordísimo si llega a fallar la captación", ha lamentado, recordando a su vez que "seis o siete pueblos" del municipio "sí tienen problemas porque no están conectados a la red urbana" del Concello y cuentan con sus propias captaciones que "cogen agua en superficie en los regatos". Por ello, ante "pendientes muy pronunciadas", la ceniza "baja escopetada hacia abajo" provocando que "estén empezando a resurgir los problemas de arrastre que ya tuvimos la semana pasada".

Un escenario que también ha trasladado el alcalde de Vilamartín de Valdeorras, Enrique Barreiro (PSdeG), quien ha explicado que, a causa de las lluvias que se han producido estas últimas semanas, diversas zonas del municipio se han quedado sin agua "durante dos, tres y hasta cuatro horas". Una situación que complica "mantener el agua en las condiciones adecuadas para su uso doméstico", puesto que una vez que regresa a los domicilios "esa agua solo vale para el baño".

Asimismo, Barreiro ha trasladado que el Concello cuenta con cuatro captaciones "directamente en el lecho del arroyo" que "se ven afectadas cada vez que llueve un poco" y, "si llueve mucho, quedan colapsadas inmediatamente". "Tenemos miedo de lo que pueda pasar con los cauces de los ríos que no van a estar preparados para aguantar esa cantidad de agua que va a bajar por los barrancos", ha añadido Barreiro.

También en alcalde de A Gudiña, Néstor Ogando (PSdeG), ha trasladado su preocupación ante arrastres que "cuando llueva con más potencia irán para los ríos". Así, ha lamentado que "de momento no hay grandes actuaciones hechas". "Tuvimos la suerte de que está lloviendo muy moderadamente", ha añadido.

Zonas de contención

En esta línea, los ayuntamientos han comenzado a realizar labores de contención para corregir los arrastres. Entre ellos, el alcalde de Chandrexa de Queixa, Francisco Rodríguez (PPdeG), que ha explicado que, entre las principales acciones, el municipio ha corregido manantiales y construido "cercos de paja" a su alrededor de tal forma que "si viene una lluvia torrencial" los restos "se desvíen y no lleguen a los manantiales", que "están prácticamente todos en la zona que ardió".

En esta línea, Rodríguez ha afirmado que están "en contacto con los pueblos" para "poder corregir cualquier problema que surja", y "controlando y minando prácticamente todos los días de la semana" para revisar "si cambia de color el agua o se enturbia". Por el momento no han tenido problemas. "No nos descuidamos sobre ese tema, hay que ir prevenido antes de que pase, que puede pasar, porque ahora viene el mal tiempo y puede haber de todo", ha añadido el regidor popular.

Soluciones que también ha trasladado el alcalde de Laza, Jose Ramón Barreal (PP). Entre ellas, "zonas de contención en los regatos", así como "zonas con alguna empalizada" en los cauces de las zonas quemadas para "evitar que no lleguen abajo las cenizas". En esta línea, Barreal ha explicado que, entre el río y los territorios afectados por incendios, "existen parcelas agrícolas y están dos carreteras" que "funcionan como un drenaje natural" y "no permiten que las cenizas lleguen al río".

También el regidor de O Barco de Valdeorras ha señalado que entre voluntarios del Ayuntamiento y de otros municipios "se han realizado trabajos de protección" para "evitar arrastres importantes", pero ha explicado que "con la ceniza que va diluida ya en el agua poco se puede evitar".

Alternativas de suministro

Así, ante problemas futuros, el regidor popular de Chandrexa de Queixa ha explicado que el Concello ha almacenado "2.000 botellas de dos litros de agua" ante la posible necesidad de "llevar o suministrar agua a algún pueblo". "En ese aspecto estamos prevenidos, porque puede pasar y no se puede poner la mano en el fuego porque hay cosas que no se pueden prevenir de la noche a mañana", ha lamentado.

El Ayuntamiento de O Barco de Valdeorras también ha puesto a disposición de vecinos de la comarca fuentes y "cajones con varios grifos". Su alcalde, Aurentino Alonso, ha explicado que "continuamente llegan furgonetas con garrafas". Sin embargo, ha destacado se trata de "agua para consumo tanto para beber como para cocinar", pero "no para la higiene".

"La solución es muy complicada", ha lamentado Alonso, que ha matizado que, de ser necesario recurrir al río, "el problema vendrá si los filtros no son capaces de aguantar todo lo que pueda venir" al depurar y limpiar el agua. "Hasta que no ocurra no sabemos como van a responder los filtros", ha añadido.