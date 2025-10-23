Desaparecida una mujer de 29 años en San Amaro (Ourense)

El Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES), dependiente del Ministerio del Interior, ha sido el que ha dado el aviso, destacando además que la joven necesita medicación.

Como informa Europa Press, la joven responde al nombre de Patricia, mide 150 centímetros, es de complexión delgada, tiene melena lisa y ojos negros. Desde el CNDES animan a cualquiera que pueda tener algún dato a ponerse en contacto con el centro en el 062, a través de la Guardia Civil.