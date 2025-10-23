Desaparecida una mujer de 29 años en San Amaro (Ourense)
Se trata de Patricia, joven de 29 años, 150 centímetros de altura, de complexión delgada, y con melena lisa y ojos negros
Alerta en Ourense. Una mujer de 29 años está desaparecida desde el martes. El último lugar en el que se la vio fue en la zona de San Amaro, en Ourense.
El Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES), dependiente del Ministerio del Interior, ha sido el que ha dado el aviso, destacando además que la joven necesita medicación.
Como informa Europa Press, la joven responde al nombre de Patricia, mide 150 centímetros, es de complexión delgada, tiene melena lisa y ojos negros. Desde el CNDES animan a cualquiera que pueda tener algún dato a ponerse en contacto con el centro en el 062, a través de la Guardia Civil.