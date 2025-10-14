Detenido en Vilardevós (Ourense) por asestar 23 puñaladas a un hombre en su vivienda

La Guardia Civil de Ourense informó esta mañana de la detención de un hombre de 63 años de edad como presunto autor de un delito de tentativa de homicidio por, supuestamente, apuñalar a otro en su domicilio de Feilas (Vilardevós).

Los hechos ocurrieron al filo de las 16:00 horas de la tarde de este pasado lunes en la citada vivienda. Allí, el agresor, de 63 años de edad, asestó presuntamente 23 puñaladas al dueño de la casa, de 65 años. La víctima fue trasladada al Hospital de Ourense con pronóstico grave.

Según las mismas fuentes, el agresor se habría autolesionado en una mano tras cometer el delito, motivo por el que fue trasladado al Hospital de Verín. Allí mismo fue detenido.