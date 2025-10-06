Investigan a una persona por un incendio forestal en San Cristovo de Cea (Ourense) que calcinó 7,5 hectáreas

Varios servicios de emergencia trabajan en la extinción del fuego en Ourense Rosa Veiga - Europa Press

Agentes del Grupo de Investigación de Incendios de la Unidad de Policía Nacional Adscrita de Galicia (UPA) han abierto una investigación a la persona que manejaba una máquina desbrozadora, que, según apuntan, es el origen del incendio forestal en San Cristovo de Cea (Ourense).

La UPA considera que los fuegos fueron originados durante unas tareas de desbroce sin aplicar las medidas de seguridad necesarias en este tipo de trabajos. En este caso, según informa Europa Press, la persona investigada estaba realizando estos trabajos en las horas del día de mayor temperatura.

Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de O Carballiño (Ourense). En lo que va de campaña, la UPA lleva 24 personas detenidas o investigadas como presuntas autoras de incendios forestales.

El incendio se registró en la parroquia de Vilaseco y afectó a una superficie total de casi 7,5 hectáreas. En la extinción del incendio participaron cuatro aviones, dos helicópteros, cuatro agentes forestales, 13 brigadas y cuatro motobombas.

En este sentido, la Xunta apela a la concienciación y a la prudencia de cara a evitar incendios. Así, el Gobierno gallego recuerda que está a disposición de la ciudadanía el número de teléfono gratuito 085, al que deben llamar en el caso de detectar algún fuego forestal.

Además, existe un teléfono anónimo y gratuito para denunciar cualquier actividad delictiva incendiaria de la que se tenga sospecha o conocimiento: 900 815 085.