El BNG exige responsabilidades a la Xunta tras el cierre de una vivienda comunitaria en Amoeiro (Ourense)

"Una muy deficiente alimentación, falta de aseo y de cuidados y carencia de personal son algunas de las condiciones que tenían que padecer las personas mayores residentes en el centro", ha afirmado el diputado ourensano del BNG, Iago Tabarés, que ha denunciado la "pasividad" de la Consellería de Política Social ante las irregularidades detectadas "desde hace años".

En esta línea, como informa Europa Press, Tabarés ha asegurado que Política Social conocía la existencia de denuncias tanto sobre la gestión de esta vivienda comunitaria como sobre el trato a los residentes y, a pesar de eso, "permitió que el centro siguiera funcionando con normalidad".

Por todo ello, el BNG exige explicaciones a la Xunta y pide que remita al Parlamento la documentación sobre las inspecciones realizadas en los últimos años y los resultados y acciones que se siguieron a consecuencia de esas inspecciones.

En este sentido, Tabarés ha cuestionado que el departamento que dirige Fabiola García "solo actuara tras una inspección laboral a raíz de una denuncia presentada en Extranjería". "Las graves irregularidades y deficiencias en la atención a las personas mayores que implicó el cierre del centro (...) ha provocado una evidente alarma social", ha manifestado el parlamentario nacionalista.