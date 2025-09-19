Un incendio en O Bolo (Ourense) obliga a activar la Situación 2 por su proximidad a las casas

Imagen de uno de los incendios en la provincia de Ourense este pasado mes de agosto. Adrián Irago - Europa Press

Un incendio forestal en el concello ourensano de O Bolo, que afecta a una superficie de alrededor de 20 hectáreas, ha obligado a decretar la Situación 2 como medida preventiva por su proximidad a las casas.

Según ha informado la Consellería do Medio Rural, el fuego se inició pasadas las 23:45 horas de este jueves en la parroquia de Vilaseco y se encuentra próximo al núcleo de población de Santa Cruz.

Por ahora, se han movilizado para su extinción hasta cuatro agentes, siete brigadas, cinco motobombas y una pala.

Además, según informa el 112 Galicia, también se procedió al corte de la vía ferroviaria entre Santo Estevo y Os Peares.

La Consellería ha recordado que está a disposición de los ciudadanos el número de teléfono gratuito 085, al que deben llamar en caso de detectar algún incendio forestal. Además, existe un teléfono anónimo para denunciar cualquier actividad delictiva incendiaria de la que se tenga sospecha: 900 815 085.