Rueda defiende en Ourense "la velocidad y flexibilidad" de las ayudas para los afectados por los incendios

El presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, ha destacado "la velocidad, la cobertura y la flexibilidad" de las ayudas puestas en marcha por la Xunta para los afectados por los incendios de este verano. Además, ha asegurado que de las 83 solicitudes de ayudas para viviendas, "nueve ya están resueltas y pagadas".

Así lo ha declarado el presidente de la Xunta en Junta Directiva Provincial del PP de Ourense, acompañado por el presidente del partido en la provincia, Luis Menor. Rueda ha recordado que estas ayudas, disponibles desde el 1 de septiembre, no tienen límite de importe global y abarcan desde ayudas personales por fallecimiento o incapacidad hasta para la reconstrucción o compra de viviendas.

El líder popular ha profundizado en este paquete de medidas extraordinarias junto a los responsables de los departamentos autonómicos implicados: María José Gómez (Medio Rural), María Martínez Allegue (Vivenda e Planificación de Infraestruturas) y Ángeles Vázquez (Medio Ambiente e Cambio Climático).

Asimismo, ha destacado la adopción de nuevas medidas como "el refuerzo del dispositivo de extinción aéreo con nuevas unidades y bases (como la prevista en Verín), la mejora de la prevención en el entorno de viviendas e infraestructuras o el avance en la reforma legal para que las administraciones puedan intervenir directamente en fincas de propietarios incumplidores".

También ha reiterado su reclamación, compartida por el partido en Ourense, de que el Gobierno central ponga en marcha una base permanente de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en Galicia y más concretamente en las instalaciones del Centro Integral de Lucha contra el Fuego de Toén.

En clave política ha trasladado a los suyos su intención de "seguir gobernando con hechos, sin desviarse del camino marcado y sin perder tiempo en polémicas estériles ni en aquellos cuya estrategia de oposición no consiste en proponer, sino en bloquear y buscar la confrontación constante".

Por su parte, Luis Menor ha defendido que el Partido Popular "actúa, compromete, promete, realiza y sabe responder" porque "es el partido más implantado en el territorio y el que mejor conoce a sus gentes y necesidades".

Con todo, como informa Europa Press, Rueda ha aprovechado para agradecer a los alcaldes y alcaldesas, pero también a "esos vecinos que mostraron un comportamiento ejemplar cuando hubo que hacer evacuaciones, confinamientos...".