Una mujer fallecida en A Veiga (Ourense) tras caer por un terraplén

Una mujer ha perdido la vida este domingo tras caer por un terraplén por el que caminaba a la altura del kilómetro nueve de la OU-0856, en la parroquia de Prada, en el municipio ourensano de A Veiga.

Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo poco después del mediodía y fue un particular el que dio la voz de alarma y explicó que tenía constancia del suceso mediante una persona que acompañaba a la fallecida.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron los efectivos del GES de A Veiga que rescataron a la persona fallecida y le practicaron la maniobra de reanimación.

Asimismo, los profesionales sanitarios que movilizaron el helicóptero medicalizado con base en Ourense, solo pudieron confirmar el fallecimiento de la mujer.

En el operativo también participaron los agentes de la Guardia Civil de Tráfico, y la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil da Veiga.

Este sábado, también, ha fallecido un hombre en la provincia de Ourense tras salirse de la vía el quad en el que viajaba junto a una mujer, que resultó herida. El vehículo impactó contra el poste de cierre de una finca en el municipio ourensano de Sarreaus.