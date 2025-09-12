Fiscalía matiza la solicitud de condena al alcalde de Verín, quien apunta a su predecesor

La Fiscalía ha matizado la solicitud de condena del alcalde de Verín, Gerardo Seoane. Inicialmente, estaba acusado de prevaricación urbanística y ha pasado a enfrentarse a una condena por prevaricación urbanística por omisión. Mientras, el regidor socialista apunta a su predecesor como denunciante de los hechos.

"Es una denuncia anónima, pero tiene nombre: el del anterior alcalde de Verin", ha asegurado Gerardo Seoane en el juicio celebrado este jueves en la Audiencia Provincial de Ourense, en referencia a Xoán Manuel Jiménez Moran, del Partido Popular.

En concreto, el alcalde de Verín se podría enfrentar a su inhabilitación tras ejecutar obras en el entorno protegido de la Iglesia de San Bartolomé, en la localidad de Queirugás. No contaba con autorización de Patrimonio, tampoco con licencia municipal.

Como recoge Europa Press, el escrito fiscal incluye la realización de trabajos de demolición, levantamiento de hormigón, excavación de zanjas para canalizaciones de abastecimiento de agua, saneamiento, y soterramiento de las redes de suministro eléctrico e iluminación pública.

También contiene la ejecución de un muro que "no respeta la posición del original", en un entorno que constituye un "bien inventariado" en la PGOM de Verín de 2012 y en el Catálogo del Patrimonio Cultural de Galicia.

El abogado de la defensa argumentó que "no se siguió el procedimiento habitual" en casos similares e insistió en que la administración autonómica envió una "solicitud, no una resolución", lo que exime a Seoane de paralizar las obras. "No fue un requerimiento formal que implique ninguna obligación para el alcalde, fue una solicitud", explicó en sus conclusiones.

"Velar por la seguridad de los vecinos"

A continuación, la defensa recalcó que Seoane "no puede ser acusado" por las obras de "demolición de las viviendas en la zona norte" ni del "levantamiento del muro de la vivienda colindante" que fue ejecutado por un vecino del pueblo, también llamado a declarar. "Disparan y luego apuntan", lamentó el abogado defensor.

Asimismo, el dirigente municipal incidió en que la demolición de las viviendas de la zona norte se efectuaron antes de su gobierno, "por el anterior alcalde". El regidor mantiene que "es completamente consciente" de lo que hizo y de que lo hizo "bien".

Seoane insiste en que las obras se promovieron para "velar por la seguridad de los vecinos" en una intervención "menor", "de emergencia" y "no programada". Además, recalca que llevó a cabo una actuación "completamente legal".

Fiscalía: "Conoce" los procedimientos, pero actuó "obviándolos"

Por su parte, la Fiscalía mantiene que, como "arquitecto de profesión", Seoane "conoce" los procedimientos para ejecutar este tipo de obras y señala que actuó "obviándolos" y "ocultándolo a miembros de su ayuntamiento". También incide en que es "preceptiva" la "autorización" de Patrimonio para llevarlas a cabo.

La fiscal destacó que, más allá de lo que ratifica el alcalde, las obras "no son menores". Se realizaron "a propósito de su ilegalidad" e "ignorando la solicitud enviada" por la Consellería de Patrimonio, y añade que, "cuanto menos", debería paralizar las obras, pero "las finalizó".

Llamados a declarar

Al juicio fueron llamados a testificar, también, los dos policías autonómicos encargados de trasladar la solicitud de paralización de obras emitida por la Consellería de Patrimonio al alcalde, quien la "rechazó" argumentando que "se daba por notificado" después de recibir la solicitud por vía electrónica.

Asimismo, asistieron en calidad de testigo los representantes legales de las empresas que llevaron a cabo las obras, Excave y Emi Álvarez, un arquitecto técnico superior que emitió un informe a petición de fiscalía, el técnico de Patrimonio que visitó las obras, y una arquitecta técnica que, a petición del alcalde, desarrolló dos proyectos de obra posteriores a su finalización.

De la misma manera, testificó un vecino del pueblo, propietario de una finca colindante con el entorno de la Iglesia, que declaró llevar a cabo la modificación del muro que se incluye entre las obras ejecutadas "por iniciativa propia".