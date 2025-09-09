Extinguido el incendio de Carballeda de Valdeorras (Ourense) tras afectar a 1.020 hectáreas
El fuego, que se inició a las 14:56 horas del pasado sábado, ha sido extinguido este martes a las 14:48 horas
El incendio forestal del ayuntamiento ourensano de Carballeda de Valdeorras, parroquia de Casaio, ha sido extinguido este martes a las 14:48 horas.
La Consellería de Medio Rural ha informado de que el fuego, que se inició a las 14:56 horas del pasado sábado, finalmente afectó a una superficie de 1.020 hectáreas, de las que 770 se corresponden con monte raso y 250 de arbolado.
Para su extinción se han movilizado, de forma acumulada, cinco técnicos, 33 agentes, 54 brigadas, 34 motobombas, cuatro palas, cuatro unidades técnicas de apoyo, 10 helicópteros y cuatro aviones.