Susto en Vilar de Barrio (Ourense): reaniman a una menor tras ser rescatada inconsciente de una piscina

Una menor ha sido trasladada en ambulancia tras ser reanimada al ser rescatada inconsciente del agua en una piscina municipal de Vilar de Barrio (Ourense).

Fue un particular el que, a las 17:40 horas, alertó al 112 de que la menor estaba siendo atendida por el socorrista de las piscinas municipales. En aquel momento, según Europa Press, otros alertadores explicaron que estaban tratando de reanimarla.

Desde la central de emergencias se solicitó la intervención de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, de la Guardia Civil, del GES de Maceda y de los voluntarios de Protección Civil de Vilar de Barrio.

Finalmente las maniobras de reanimación finalizaron con éxito y la menor fue evacuada consciente en ambulancia al centro hospitalario de referencia. Hasta el lugar también se ha movilizado el helicóptero medicalizado con base en Ourense del 061.