Brigadistas de Laza (Ourense) denuncian posibles sanciones por negarse a hacer menos horas de descanso

Brigadistas de Laza han denunciado que la empresa Tragsa quiere sancionar a la Brif porque se han negado a hacer menos horas de descanso que las que marca la ley. Así lo han señalado en un mensaje a través de X (antes Twitter) en el que se muestran tajantes: "Castigar a quienes salvan vidas es un insulto a toda la sociedad".

Los brigadistas explican en el mismo comunicado que esta campaña llevan 37 incendios, 16 activaciones de disponibilidad y más de 12 días seguidos de servicio. Así, subrayan que actuaron con "profesionalidad, eficacia, compromiso, y con absoluta vocación con el servicio público" y se preguntan: "¿Es mucho pedir que nuestros equipos descansen 12 horas entre jornadas como dice el Estatuto?".

Comisiones Obreras (CCOO), en este contexto, ha reivindicado el "gran trabajo, compromiso y profesionalidad" de todo el personal del Servizo de Prevención de Incendios Forestais (SPIF), que están trabajando actualmente en los incendios gallegos.

"Es el momento de la solidaridad y de agradecimiento a las personas que ponen en riesgo sus vidas para preservar el patrimonio natural gallego, reconociendo su esfuerzo y compromiso", señala CCOO, que insiste en que "no es momento de analizar errores o debilidades del operativo".

El sindicato, sin embargo, recuerda que "ya advertirá de la necesidad de cubrir con agilidad todas las plazas antes del inicio de la campaña de máximo riesgo". Una vez finalizada esta "ola de fuegos" CCOO solicitará una "reunión inmediata" con la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, para evaluar las "carencias y debilidades" que afectan al dispositivo de incendios.

Los incendios siguen avanzando imparables en Galicia, donde las llamas ya han calcinado más de 23.589 hectáreas. Preocupa especialmente la situación en la provincia de Ourense, donde en Chandrexa de Queixa se han unido los fuegos de Requeixo y Parafita sumando 10.500 hectáreas, convirtiéndolo en uno de los mayores de Galicia desde que hay registros.