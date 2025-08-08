Activo un incendio en Chandrexa (Ourense) que calcina más de 20 hectáreas

Un incendio se encuentra activo en la tarde de este viernes en el municipio ourensano de Chandrexa de Queixa, parroquia de Requeixo, que calcina más de 20 hectáreas.

Según informa la Consellería do Medio Rural a Europa Press, el fuego en Chandrexa se declaró a las 15:51 horas de este viernes. Trabajan los siguientes medios: seis aviones, cinco helicópteros, cinco motobombas, ocho brigadas, seis agentes, dos unidades técnicas de apoyo y dos técnicos.

También está activo un fuego en el municipio ourensano de Rairiz de Veiga, parroquia de Guillamil, desde las 16,39. Participan dos aviones y dos helicópteros, entre otros. Todavía no hay estimación de superficie.

Por otra parte, se han producido varios conatos este viernes por la geografía gallega, algunos son: Carballo (A Coruña), parroquia de Entrecruces (controlado a las 14,28 con 0,02 hectáreas); Oroso (A Coruña), parroquia homónima (extinguido a las 15,27 con 0,26 hectáreas); Castro Caldelas (Ourense), parroquia de Poboeiros (extinguido a las 15,55 horas con 0,08 hectáreas).

También está controlado desde la madrugada el fuego declarado en O Saviñao (Lugo) el pasado jueves, parroquia de Piñeiró, que calcina 4,6 hectáreas.

El de A Fonsagrada (Lugo), iniciado el martes en la parroquia de Monteseiro, continúa activo y sin controlar después de calcinar 120 hectáreas. Sí que está controlado en este municipio el de la parroquia de Cereixido, que quema 20 hectáreas.

Extinguidos en Salceda y As Pontes

Por su parte, Medio Rural ha informado sobre las 17:00 horas de este viernes de que ha quedado extinguido el incendio de Salceda de Caselas (Pontevedra), parroquia de A Picoña, que puso en peligro casas en el núcleo de Pedrapinta. El fuego se inició en la tarde del miércoles y finalmente ha quemado 91 hectáreas, de las que 78 son de arbolado y las 13 restantes, de monte raso.

Igualmente ha quedado extinguido esta tarde de 8 de agosto el fuego de As Pontes (A Coruña), parroquia de O Freixo, con una superficie de 23,15 hectáreas, de las cuales 17,4 hectáreas son de monte arbolado y 5,79 de monte raso.

Previamente, a las 12:29 horas ya había quedado extinguido el gran incendio forestal del municipio ourensano de Vilardevós tras arrasar 578,7 hectáreas desde que se declaró hace una semana, el 1 de agosto. Es el mayor fuego en lo que va de año en Galicia.

Por otra parte, están controlados los incendios de: As Neves (Pontevedra), parroquia de San Pedro de Batalláns (50 hectáreas); Camariñas (A Coruña), parroquia de Xaviña (50 hectáreas); Ponteceso (A Coruña), y parroquia de Corme Aldea (60 hectáreas); Ponteceso (A Coruña), parroquia de Brantuas (200 hectáreas).