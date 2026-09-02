Decomisan más de 430 kilos de berberecho y almeja en O Grove al ser transportados sin documentación

Transportar marisco sin la documentación correspondiente tiene consecuencias. La Guardia Civil ha decomisado 434 kilos de berberecho y almeja en O Grove (Pontevedra) que eran transportados en una furgoneta isotérmica sin que, en el momento de la inspección, se acreditase documentalmente la trazabilidad de la mercancía.

Según ha informado el Instituto Armado, los hechos se produjeron durante la madrugada de este miércoles, cuando los agentes realizaban un servicio de vigilancia y control en la carretera PO-316, en O Grove.

Los agentes inspeccionaron la furgoneta y localizaron 249 kilos de berberecho, 107 kilos de almeja babosa y 78 kilos de almeja japónica. En el momento de la intervención, el conductor no disponía de la documentación necesaria para acreditar la trazabilidad y procedencia de los productos transportados.

Posteriormente, el conductor facilitó las correspondientes guías, en las que figuraba como destinataria de la mercancía una empresa de O Grove. Con todo, ante la falta de acreditación documental de la trazabilidad en el momento del control, los agentes procedieron al decomiso preventivo de la totalidad del marisco, que fue trasladado a la lonja de O Grove.

Allí, como informa Europa Press, quedó depositado y precintado a disposición de los servicios veterinarios de la Xunta, encargados de realizar las correspondientes comprobaciones sanitarias.