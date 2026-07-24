Varios detenidos en una operación internacional antidroga desarrollada en Galicia

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha confirmado la existencia de "varios detenidos" en el marco de una operación internacional contra el tráfico de drogas desarrollada en las últimas horas en distintos puntos de la comunidad.

Entre los arrestados se encuentra el conocido narcotraficante Moncho Vilaboa, detenido este jueves en Cambados. Vilaboa había sido condenado anteriormente por su participación en descargas de cocaína vinculadas a cárteles colombianos.

Blanco ha explicado, a preguntas de los medios durante un acto en A Coruña, que se trata de una investigación de "largo recorrido" dirigida por la Audiencia Nacional y que permanece bajo secreto de sumario.

El delegado ha agradecido el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, "especialmente de la Policía", y ha pedido prudencia mientras continúa el operativo. "No ha finalizado, vamos a dejar que trabajen", ha señalado.

Según ha avanzado, los detalles de la investigación se ofrecerán cuando concluya la operación y se levante el secreto de las actuaciones. "En los próximos días, en cuanto se levante el secreto de sumario y la operación esté terminada, daremos los datos pormenorizados", ha afirmado.