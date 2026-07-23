Cae en Cambados (Pontevedra) el narcotraficante Moncho Vilaboa

El narcotraficante Moncho Vilaboa ha sido detenido en las últimas horas en Cambados por parte de la Policía Nacional. Los agentes interceptaron al narco en el marco de una operación internacional contra el tráfico de drogas.

En base a fuentes conocedoras de la investigación consultadas por Europa Press, la operación sigue en curso y está dirigida por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) con el apoyo de la UDYCO Central.

Por ahora, se encuentra bajo secreto de sumario, aunque se conoce que se ha arrestado a Vilaboa, quien había sido condenado hace años por llevar a cabo descargas de cocaína de cárteles colombianos.