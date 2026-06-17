Juan Carlos I llega a Galicia para participar en las regatas del fin de semana

El Rey Juan Carlos y la Infanta Elena zarpan del puerto en la primera jornada de las regatas, a 18 de abril de 2026, en Sanxenxo (Pontevedra, Galicia, España) José Ramón Hernando - Europa Press - Archivo

Juan Carlos I ya está en Galicia para participar en las regatas de la clase 6 Metros que se disputarán este fin de semana en el municipio pontevedrés de Sanxenxo.

Europa Press informa de que sobre el mediodía de esta jornada el padre de Felipe VI aterrizó en Vigo, en la que ya es su tercera visita a la Comunidad gallega en lo que va de año.

Según la información recogida en la web de la Federación Gallega de Vela, Juan Carlos I figura inscrito a bordo del 'Bribón', junto al resto de la tripulación, para participar en la competición.

En la visita anterior, que se produjo en el mes de mayo, el exjefe del Estado recibió la visita de su hija la infanta Elena y de su nieta Victoria Federica.