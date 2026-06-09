Sale a subasta pública por 180.000 euros un velero incautado con droga en Pontevedra

El Ministerio de Sanidad, mediante la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas, ha sacado a subasta pública, por 180.000 euros, un velero de 29 metros de eslora, que fue intervenido con más de 1.000 kilos cocaína en 2022, y que está custodiado en la Escuela Naval de Marín (Pontevedra).

El velero, que en el registro marítimo internacional estuvo inscrito como 'WK London' y originalmente como 'Anna', está fabricado con casco de acero naval de alta resistencia por los astilleros Liman JSC.

Así, Europa Press informa de que saldrá a subasta en el portal especializado Escrapalia con un precio de 180.000 euros y las personas interesadas en la embarcación podrán visitarla el jueves 2 de julio, de 10.00 a 12.00 horas, en la Escuela Naval. La subasta online estará abierta a pujas hasta el 16 de julio.

El velero tiene 28,9 metros de eslora, 8 metros de manga y 3,60 metros de calado, y cuenta con certificación de Categoría CE Clase A Oceánica. Además, dispone de una planta propulsora basada en un motor diésel Caterpillar 3196 de 490 HP, dos grupos electrógenos Cummins Onan y equipamiento avanzado de maniobra hidráulica de la firma Harken.