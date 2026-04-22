Una decena de detenidos en un operativo contra el tráfico de drogas en la zona de O Salnés (Pontevedra)
La actuación, llevada a cabo por la Policía Nacional y la Guardia Civil, continúa en marcha
Más actualidad: Muere un hombre de 48 años tras ser atropellado por un vehículo que se dio a la fuga en Pontevedra
Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han puesto en marcha un operativo contra el tráfico de sustancias estupefacientes en varios puntos de O Salnés.
Según fuentes conocedoras de los hechos consultadas por Europa Press, en la mañana de este miércoles se produjeron registros en las localidades de Vilagarcía de Arousa, A Illa y Vilanova de Arousa.
En el marco de esta operación, que está en marcha, se produjeron una decena de detenciones.