Yolanda Díaz reitera en Vilagarcía (Pontevedra) que recurrirá el plan de control de bajas de la Xunta

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha insistido este miércoles en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) que interpondrá recurso de inconstitucionalidad contra el plan de control de bajas anunciado por la Xunta de Galicia. También ha llamado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "vasallo de Vox" por sus palabras sobre la regularización de inmigrantes.

Díaz ha visitado Vilagarcía de Arousa para clausurar un congreso sobre relevo generacional. Preguntada por los periodistas a su llegada, ha reiterado que presentará recurso de inconstitucionalidad si el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, "continúa adelante con esta propuesta que invade competencias estatales"

"Como ya hice en otras comunidades", ha recordado, con referencia a su victoria en Castilla y León. En esta línea, ha criticado que el presidente gallego "pone en cuestión" a los profesionales de la sanidad pública gallega y ha insistido en que su posición es "completamente contraria" a la de Rueda.

En su opinión, como recoge Europa Press, "sería lo apropiado" por parte del señor Rueda anunciar en el debate sobre el estado de la autonomía "un plan para reducir la espera en las listas gallegas", y no el relativo al control de bajas laborales.

"¿Qué nos quiere decir el señor Rueda? ¿Que los trabajadores y trabajadoras gallegas que están de baja están haciendo el cuento? ¿No están enfermos? (...) ¿Está criminalizando a la gente trabajadora de Galicia? ¿Está diciendo que mienten los profesionales?", se ha preguntado la ministra de Trabajo.