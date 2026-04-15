Yolanda Díaz reitera en Vilagarcía (Pontevedra) que recurrirá el plan de control de bajas de la Xunta
La ministra de Trabajo considera que la medida del gobierno de Alfonso Rueda "criminaliza" a los trabajadores
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La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha insistido este miércoles en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) que interpondrá recurso de inconstitucionalidad contra el plan de control de bajas anunciado por la Xunta de Galicia. También ha llamado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "vasallo de Vox" por sus palabras sobre la regularización de inmigrantes.
Díaz ha visitado Vilagarcía de Arousa para clausurar un congreso sobre relevo generacional. Preguntada por los periodistas a su llegada, ha reiterado que presentará recurso de inconstitucionalidad si el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, "continúa adelante con esta propuesta que invade competencias estatales"
"Como ya hice en otras comunidades", ha recordado, con referencia a su victoria en Castilla y León. En esta línea, ha criticado que el presidente gallego "pone en cuestión" a los profesionales de la sanidad pública gallega y ha insistido en que su posición es "completamente contraria" a la de Rueda.
En su opinión, como recoge Europa Press, "sería lo apropiado" por parte del señor Rueda anunciar en el debate sobre el estado de la autonomía "un plan para reducir la espera en las listas gallegas", y no el relativo al control de bajas laborales.
"¿Qué nos quiere decir el señor Rueda? ¿Que los trabajadores y trabajadoras gallegas que están de baja están haciendo el cuento? ¿No están enfermos? (...) ¿Está criminalizando a la gente trabajadora de Galicia? ¿Está diciendo que mienten los profesionales?", se ha preguntado la ministra de Trabajo.
Tras ello, ha hecho un llamamiento a todos los sindicatos de clase gallegos "a que trabajen en esta cuestión", al ver "vergonzoso" que la propuesta que lanzó el presidente de la Xunta de Galicia "justamente vaya en la dirección contraria de lo que hay que hacer".
"Le pido cordura y humanidad"
Por otro lado, Díaz ha hecho referencia a las palabras sobre inmigración del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo. "Le pido cordura y humanidad", ha aseverado, tras llamar al líder 'popular' "vasallo de Vox" por haber acusado al Gobierno de regularizar inmigrantes "a granel".
En este sentido, ha censurado que Feijóo esté "criminalizando a las personas migrantes", así como ha tachado de "indignidad" sus declaraciones. "Nunca Galicia tuvo esta posición sobre las personas migrantes", ha añadido, en referencia a la etapa del presidente del PP como presidente de la Xunta.
"El giro que está pegando el señor Feijóo, vasallo de Abascal y de Vox, desde luego, es la peor política pública que hemos conocido", ha recriminado. Así, Díaz ha afirmado que son palabras "impropias de alguien que quiere gobernar este país".
Exclusión saharauis apátridas
Respecto a la regularización extraordinaria de inmigrantes, la ministra también ha respondido a preguntas de los periodistas sobre la exclusión de los saharauis apátridas. Ha asegurado que trabajará "en el seno del Gobierno" para modificar la situación, tras la observación del Consejo de Estado que ha afirmado no compartir "en absoluto".
"Como saben nosotros hemos hecho un montón de observaciones al reglamento que propuso el Ministerio de Inclusión, muchísimas para mejorar este texto, entre ellas la regulación de las personas apátridas y esta reclamación que hicimos fue estimada por la ministra Elma Sainz, pero es verdad que el Consejo de Estado emitió una observación esencial", ha agregado en referencia a las críticas a Sumar.