Primera visita del año de Juan Carlos I a Galicia: adelanta su llegada a este martes

Juan Carlos I ha adelantado su llegada a Sanxenxo en la que será su primera visita a Galicia del año. A pesar de que el plan inicial era que aterrizase mañana, miércoles, finalmente, según ha informado Europa Press, será hoy, martes, a última hora, cuando llegue a la localidad de O Salnés.

Esta será la primera vez que el padre de Felipe VI visite Galicia en lo que va de año, tras cancelar su viaje previsto para marzo y permanecer en Abu Dhabi debido a la situación en Oriente Medio.

Asimismo, este viaje se produce después de que el exjefe del Estado haya recibido este sábado un premio en la Asamblea Nacional francesa por sus memorias, bajo el título 'Reconciliación'.

Juan Carlos I ya está inscrito en la tripulación del 'Bribón' para participar en la regata que tendrá lugar este sábado y domingo en la ría de Pontevedra.