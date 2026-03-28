Una mujer de 66 años aparece muerta en una piscina de Catoira (Pontevedra)

El GES de Padrón interviene en un accidente, en imagen de archivo GES de Padrón

Una mujer de 66 años ha sido hallada sin vida este sábado en una piscina de Catoira (Pontevedra). Según la primera información facilitada por la Guardia Civil, ha aparecido ahogada sin signos de violencia aparentes.

Como informa Europa Press, el 112 Galicia ha tenido conocimiento de lo ocurrido en la parroquia de Abalo en torno a las 11:30 horas, cuando un alertador ha informado de su posible fallecimiento.

La central de emergencias ha movilizado a los Bomberos de Vilagarcía de Arousa, el GES de Padrón, la Guardia Civil y Protección Civil de Catoira. También ha acudido al lugar personal del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.