Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) recurrirá su exclusión del II Plan Extra de la Diputación

El Concello de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) recurrirá la decisión de la Deputación de excluir al municipio del II Plan Extra. El gobierno local pretendía invertir la financiación provincial en la humanización de las calles Aduana y Cruz.

Así lo ha avanzado el alcalde, Alberto Varela, en una comparecencia en la que también se ha dirigido a los vecinos de Carril para garantizarles que la obra se realizará "con o sin la ayuda del organismo provincial".

El proyecto está presupuestado en casi 900.000 euros, de los cuales 548.000 fueron solicitados a través de la convocatoria provincial y el resto se obtuvieron a través de los fondos europeos de la EDIL -ha informado Europa Press-.

El regidor ha defendido la tramitación realizada por el Concello y el proyecto redactado por el arquitecto municipal. "Dicen que no es ejecutable, y les vamos a demostrar que sí lo es, como ya lo hicimos con el centro de salud, que el PP decía que no se podía construir en el solar de la comandancia y ahí está", ha esgrimido.

En este sentido, Varela ha remarcado que la actuación proyectada es similar a la realizada hace unos años en la Rúa do Carme, también en Carril y también redactada por el arquitecto municipal.

"Se trata de una simple humanización centrada en cambiar la pavimentación y los servicios básicos, no de construir una catedral", ha advertido, tras recalcar que tuvo conocimiento de la decisión provincial "por los medios de comunicación".

Varela ha recalcado que esto demuestra "el cambio a peor" que, a su modo de ver, ha sufrido la Diputación desde que la preside Luis López, mostrando "una absoluta falta de respeto institucional y nula colaboración con los ayuntamientos".