Incendio en una 'narcocasa' ocupada en Vilagarcía (Pontevedra): El inmueble quedó destruido

Un incendio declarado esta mañana arrasó con una "narcocasa" ocupada en Os Duráns, en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra). La situación de la casa había sido denunciada por los vecinos, que apuntaban al lugar como punto de "trapicheo" de drogas y que ya había sido escenario de otros incendios.

Con todo, el fuego registrado en las últimas horas fue más voraz, y terminó por causar daños importantes y un colapso del techo, según recogió Europa Press.

Efectivos de bomberos del Salnés sofocaron las llamas y el Servicio Municipal de Emergencias llevó a cabo tareas de refresco y vaciado de la edificación. Dentro de la casa, señalaron fuentes municipales, no se encontraba ninguna persona cuando llegaron la Policía Nacional y la Policía Local, por lo que solo hubo que lamentar daños materiales.

El edificio, en el número 4 de la calle Os Duráns, quedó totalmente destruido, y la Policía ya ha contactado con su propietario para determinar qué medidas se adoptarán, con el fin de evitar nuevas incidencias y garantizar la seguridad.

La rápida actuación de los bomberos impidió que las llamas se extendiesen a otras viviendas que, no obstante, quedaron afectadas por el humo.