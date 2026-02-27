Sanxenxo (Pontevedra) cifra en 985.000 euros los daños provocados por el temporal

El Concello de Sanxenxo enviará este lunes a la Subdelegación del Gobierno un informe detallando los daños ocasionados por los temporales de las últimas semanas, con el objetivo de optar a las ayudas nacionales habilitadas para paliar los efectos de estas borrascas.

El tren de temporales provocó desperfectos valorados en 985.000 euros en distintos espacios públicos del municipio. En las zonas costeras y playas, los daños más relevantes incluyen la pérdida de la torre de vigilancia, parte del vallado y de la pasarela en la playa de Foxos; la alteración de la dinámica de la duna de Major, que se desplazó hacia el vial, con pérdida de vallado dunar; así como la pérdida de arena y valla en Pragueira. También se registraron daños en los accesos a la playa de Montalvo, la necesidad de reconstruir una pasarela entre las playas de Areas, la prolongación del muro de la canalización del regato y la pérdida de torre de vigilancia y arena en Silgar.

Por motivos de seguridad, el Concello tuvo que intervenir de urgencia en el hundimiento del Paseo de Silgar, reconstruyendo el muro de contención del vial y reparando firme y canalizaciones. Además, se reparó el muro de contención de la Avenida de Pontevedra en Portonovo.

Los efectos de la adversa meteorología también alcanzaron zonas interiores del municipio, con daños en el vallado vial en A Granxa, derribos de muros de contención en A Lamela, desperfectos en marquesinas, señales y parques infantiles, caída de árboles y daños en el alumbrado público y viales de Rexenxo, Pampaído, Arnosa-Lagarei, Fonte de Ons, Rouxique y Lagarei.

Asimismo, se registraron desperfectos en instalaciones municipales como los campos de fútbol de O Revel y Noalla, el pabellón de Vilalonga y el pabellón de Nantes, entre otros espacios.