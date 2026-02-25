Detienen a un presunto yihadista en Ribadumia (Pontevedra)

La Policía Nacional ha detenido en las últimas horas a un presunto yihadista en Ribadumia (Pontevedra), según han informado fuentes próximas al caso consultadas por Europa Press.

Según esta información, el operativo se inició este martes a cargo de la Comisaría General de Información de Madrid.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha confirmado que hay una operación abierta tras ser cuestionado por la detención en un acto en A Coruña.

Blanco ha sentenciado que "se está trabajando" y ha apelado a la "prudencia" y a dejar trabajar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sin dar más detalle al tratarse de un operativo todavía abierto.