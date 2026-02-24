Rescatan por el balcón a una mujer tras declararse un incendio en su vivienda en Vilagarcía (Pontevedra)

Una mujer, que se había refugiado en su balcón tras declararse un incendio en Vilagarcía de Arousa, fue rescatada de este espacio durante la madrugada de este martes. Los hechos ocurrieron en torno a las 04:00 horas de la madrugada.

Tal y como informó el 112 Galicia, los Bomberos de Vilagarcía accedieron hasta el punto mediante una escalera. Así consiguieron sacar del balcón a la mujer, que fue evacuada a un centro hospitalario.

Los servicios de emergencias recibieron la alerta por un incendio, tal y como recoge Europa Press. El humo salía por una ventana, lo que llamó la atención de otro vecino, que también informó al servicio de emergencias.

Por su parte, los profesionales de Urgencias Sanitarias de Galicia-061 ya tenían en marcha una dotación para atender a la vecina, que se encontraba en el balcón.

El incendio comenzó en un panel eléctrico de un contador y afectó a algún mueble próximo. La vivienda quedó llena de humo.