Detectan episodios de mortalidad de mejillón en bateas de la ría de Arousa

La entrada de agua dulce derivada de las varias borrascas que han afectado a la costa gallega durante las últimas semanas ha tenido como consecuencia varios episodios de mortalidad del mejillón en bateas de la ría de Arousa.

Así lo ha señalado la Organización de Productores de Mejillón de Galicia (Opmega) en una nota de prensa que recoge Europa Press, en la que traslada que se ha dirigido a sus socios para recopilar información detallada que permita conocer el alcance real de la afectación en las distintas zonas de producción.

Según han apuntado, el objetivo es contar con una radiografía precisa de los daños para después trasladar formalmente la situación a la administración autonómica.

Una vez recabados y analizados los datos, solicitarán una reunión con la Consellería do Mar para conocer qué medidas se habilitarán para paliar la pérdida de producción y evaluar posibles líneas de apoyo al sector.

Pescadores de A Guarda

Por otro lado, la Cofradía de Pescadores de A Guarda ha criticado que la Consellería do Mar haya rechazado conceder un permiso extraordinario para faenar este fin de semana, pese a la tregua de temporales prevista, al ampararse en una norma que prohíbe salir a trabajar desde las 24:00 horas del viernes hasta las 24:00 del domingo.

En tono irónico, la Cofradía ha agradecido a la Consellería do Mar que "se tomaran la molestia de recordarnos la normativa por la que se rige nuestro día a día" y sostienen que precisamente el conocimiento de esa normativa les ha llevado a detectar "sus fallos", y defienden que la autorización era necesaria para aprovechar el buen tiempo y aliviar meses de pérdidas.

Además, advierten de que esta restricción ha condicionado decisiones de salida al mar en momentos menos favorables, provocando el reciente accidente de un pesquero, y anuncian que invitarán formalmente a la conselleira Marta Villaverde a visitar la localidad, "preferiblemente un día de temporal", para comprobar la situación sobre el terreno.