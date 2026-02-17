Denuncian la "inacción" del Concello de Vilagarcía y del Ministerio ante la "narcocasa" de Trabanca Badiña

Los diputados populares Juan Bayón, Pedro Puy e Irene Garrido han denunciado la inacción del Concello de Vilagarcía de Arousa y del Ministerio del Interior en relación con la denominada "narcocasa" ubicada en Trabanca Badiña.

Así lo manifestaron tras mantener una reunión con representantes de la Asociación de Vecinos San Miguel, quienes les trasladaron la situación que se vive en el entorno de esta vivienda. Según explican, llevan meses trasladando su malestar al Concello sin haber obtenido respuesta. "Los residentes de la zona, incluidos menores, aseguran que deben convivir a diario con la presencia de personas drogodependientes que campan a sus anchas, utilizan la fuente del parque para asearse y generan un clima creciente de inseguridad e insalubridad en la parroquia, que consideran cada vez más peligrosa para vivir", trasladan los populares.

Además, recordaron que en septiembre del pasado año dos hombres resultaron heridos muy graves tras mantener una pelea con martillos en el entorno de esta casa en Trabanca Badiña. "No es la primera vez que los vecinos denuncian inseguridad ni tampoco la primera que se registra algún episodio en el que han tenido que intervenir efectivos policiales. Los vecinos indicaron además que la vivienda es un punto constante de menudeo de drogas", explicaron los diputados nacionales.