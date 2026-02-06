Buscan a un hombre de 41 años desaparecido en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)

Un hombre de 41 años, Julio Alberto L. D. ha desaparecido en Vilagarcía de Arousa. Sus familiares, vecinos y la Policía Local de Vilagarcía buscan a este vecino, una persona altamente vulnerable.

En el momento de su desaparición, Julio Alberto, que mide alrededor de 1,75 metros y es de complexión delgada, llevaba puesto un plumífero con capucha de color azul oscuro y un chándal del Fútbol Club Barcelona.

Cualquier información que pueda dar una pista sobre su paradero puede comunicarse al 868 286 726, así como a la Policía Local de Vilagarcía de Arousa.