Buscan a un hombre de 41 años desaparecido en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)
Julio Alberto L. D. falta de su domicilio desde el pasado día 5 de febrero
Más noticias en O Salnés: Nuevo accidente en la AP-9: Herida leve tras una salida de vía en Caldas (Pontevedra)
Un hombre de 41 años, Julio Alberto L. D. ha desaparecido en Vilagarcía de Arousa. Sus familiares, vecinos y la Policía Local de Vilagarcía buscan a este vecino, una persona altamente vulnerable.
En el momento de su desaparición, Julio Alberto, que mide alrededor de 1,75 metros y es de complexión delgada, llevaba puesto un plumífero con capucha de color azul oscuro y un chándal del Fútbol Club Barcelona.
Cualquier información que pueda dar una pista sobre su paradero puede comunicarse al 868 286 726, así como a la Policía Local de Vilagarcía de Arousa.