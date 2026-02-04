Fallece en Meis (Pontevedra) por una posible intoxicación por monóxido de carbono

Una posible intoxicación por monóxido de carbono parece estar detrás del fallecimiento de un hombre de 36 años de edad en Meis. Esta persona habría acudido a un local de la Avenida Médico Paz García -en la parroquia de Nogueira- e inhalado, accidentalmente, el gas desprendido por un generador.

Según informó el CIAE 112 Galicia, en torno a las 08:45 horas de este miércoles, un particular solicitó asistencia sanitaria urgente para el hombre, que presentaba síntomas de intoxicación.

Fuentes próximas a la investigación han explicado que la víctima, hijo de la propietaria de un supermercado, había ido a revisar un generador puesto en marcha a raíz de un corte de luz y fue hallado inconsciente. Pese a los esfuerzos de los equipos de emergencia, nada se pudo hacer por salvarle la vida.

El CIAE 112 Galicia solicitó la intervención del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, de los agentes de la Guardia Civil y de los Bomberos de Ribadumia.

En el punto, los bomberos comprobaron que había un alto nivel de monóxido de carbono, por lo que las primeras hipótesis apuntan a que pudo sufrir una intoxicación, a la espera de los resultados de la autopsia.