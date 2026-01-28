Vilagarcía (Pontevedra) avanza en la musealización de la cetarea romana y la puerta marítima

El Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa ha anunciado este martes el inicio de los trámites para la musealización de la cetarea romana y la puerta marítima, localizadas en la parcela de la avenida de Valle-Inclán.

Según informa el gobierno local en un comunicado remitido a Europa Press, Citania Arqueoloxía, misma empresa que hizo el control y las catas del terreno, se encargará del proceso tras la adjudicación del contrato por 968 euros y un plazo de entrega de tres meses.

La musealización de los yacimientos, que componen un área superior a los 1.000 metros cuadrados, tiene como objetivo dotar a Vilagarcía de Arousa de un "importante y atractivo recurso económico" a la par que permitir que los vecinos "conozcan mejor su historia y orígenes".

La puerta marítima daba acceso a Alobre, un asentamiento activo entre los siglos I antes de Cristo y IV después de Cristo. Las piezas, herramientas y restos encontrados, a su vez, "ponen de manifiesto una intensa actividad comercial vía marítima" en dicho emplazamiento.