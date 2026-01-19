Intervenida una distribuidora en Sanxenxo (Pontevedra) con más de 4.000 bebidas energéticas mal etiquetadas

La Guardia Civil ha intervenido 4.020 envases de bebidas energéticas en una distribuidora de Sanxenxo (Pontevedra). Las latas tenían un etiquetado "inadecuado e insuficiente", al no estar en castellano.

Según ha informado el Instituto Armado, los hechos sucedieron el pasado miércoles durante una inspección rutinaria. Entonces, los agentes comprobaron que varios envases de bebidas energéticas no tenían las indicaciones en castellano.

Como es un producto alimenticio y los ingredientes deben estar claramente reflejados en castellano, los agentes procedieron a intervenir todos aquellos envases que no reunían las condiciones marcadas en la normativa, según ha informado Europa Press.

De esta forma, precintaron 4.020 envases de medio litro de capacidad cada uno y de diversos sabores. Estos productos, recala la Guardia Civil, son inseguros para la salud al tener un etiquetado "inadecuado e insuficiente" para el consumo en el mercado nacional.

Por todo ello, procedieron a levantar acta de denuncia a la Jefatura Territorial de Consellería de Sanidade de la Xunta en Pontevedra por infracción a la ley 17/2011 de seguridad alimentaria y nutrición. El producto quedó a disposición de la autoridad competente y la sanción económica puede oscilar desde los 300 euros a los 5.000 euros.

La Guardia Civil advierte a la ciudadanía sobre los riesgos asociados al consumo de bebidas energéticas, especialmente aquellas que se adquieren fuera de los canales oficiales o que carecen de etiquetado claro, registro sanitario y trazabilidad alimentaria.

El consumo de estos productos puede suponer un peligro para la salud, al poder contener altas concentraciones de cafeína, sustancias estimulantes no declaradas u otros ingredientes que no cumplen con la normativa vigente. La falta de información sobre su origen y composición impide garantizar que hayan superado los controles sanitarios necesarios.