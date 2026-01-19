Absuelven a un hombre acusado de un delito de agresión sexual en Moraña (Pontevedra)

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha rechazado el recurso de apelación interpuesto por la acusación contra la absolución de un hombre acusado de un delito de agresión sexual agravado por la penetración o el acceso por vía vaginal de la víctima en grado de tentativa en el municipio pontevedrés de Moraña.

El alto tribunal gallego ha ratificado así el fallo de la Audiencia Provincial de Pontevedra, que absolvió al acusado al no considerar acreditados los hechos denunciados.

Los hechos denunciados ocurrieron en la madrugada del 25 de noviembre de 2023 en Moraña entre un hombre y una mujer que habían quedado esa noche. Ambos se encontraban dentro del vehículo, estacionado cerca del domicilio de la denunciante, en los asientos de atrás, donde habían accedido de mutuo acuerdo.

Según el tribunal, no consta que el acusado se aprovechase del estado de semiinconsciencia de la mujer por consumo de alcohol, ni consta que le bajase la ropa interior e intentase mantener relaciones sexuales sin su consentimiento.

Contra la sentencia cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.