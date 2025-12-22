Fallece en Vilanova de Arousa (Pontevedra) tras caer al mar con su vehículo
El personal de Gardacostas contactó en torno a las 09:15 horas con la Central de Emergencias para informar de que los buzos desplazados habían encontrado el cuerpo del fallecido
Una persona ha perdido la vida a primera hora de este lunes tras precipitarse al mar con su vehículo, en Vilanova de Arousa. Así lo confirmó el 112 Galicia en las últimas horas. El personal de Gardacostas contactó en torno a las 09:15 horas con la Central de Emergencias para informar de que los buzos desplazados habían encontrado el cuerpo del fallecido.
Hasta el lugar del accidente, tal y como indicó Europa Press, se desplazó personal de Salvamento Marítimo, Servizo de Gardacostas de Galicia, Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Bomberos de Vilagarcía, Guardia Civil, Policía Local y efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.
Con todo, fue en torno a las 08:00 horas de este lunes cuando agentes de la Guardia Civil informaron al 112 de que un coche, con una persona en su interior, estaba en el agua.