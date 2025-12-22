Fallece en Vilanova de Arousa (Pontevedra) tras caer al mar con su vehículo

Hasta el lugar del accidente, tal y como indicó Europa Press, se desplazó personal de Salvamento Marítimo, Servizo de Gardacostas de Galicia, Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Bomberos de Vilagarcía, Guardia Civil, Policía Local y efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.

Con todo, fue en torno a las 08:00 horas de este lunes cuando agentes de la Guardia Civil informaron al 112 de que un coche, con una persona en su interior, estaba en el agua.