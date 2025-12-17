Caballero tiene en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) su némesis: La aldea navideña más pequeña del mundo

El barrio de O Piñeiriño, en Vilagarcía de Arousa, se ha propuesto ir a contracorriente. Si en 2023 creó el árbol de Navidad "más pequeño de España" y, en 2024, el "más pequeño del mundo" -aspira a obtener el Guinness-, en esta ocasión han dado vida a la aldea navideña más pequeña del globo terráqueo.

Todo responde, dicen, a una "sátira perfectamente calculada" contra la inflación lumínica, el derroche eléctrico y la "absurda carrera" por tener lo más grande.

La aldea navideña más pequeña del mundo está compuesta de casas que no se pueden percibir a simple vista, y símbolos de la paz. Para "construirla" se ha contado con la colaboración del Merln Institute de la Universidad de Maastricht en una clara apuesta por lanzar el mensaje "menos bombas y más microscopios". El diseño corrió a cargo de los científicos Adrián Seijas Gamardo y Elisabetta Avizzano.

Dicen desde este barrio de Vilagarcía que, "lo que empezó como una broma local se ha convertido en una tradición globalmente incómoda, porque mientras otros iluminan el cielo, en O Piñeiriño iluminamos conciencias. Porque a veces, para decir algo importante, no hace falta gritar. Basta con hacerlo diminuto".

El árbol de Navidad más pequeño de España (2023), el árbol de Navidad más pequeño del mundo (2024) y la Aldea de Navidad más pequeña del mundo (2025) están expuestos en el Centro Cultural Breogán (Rúa Fermín Bouza-Brey nº7, Vilagarcía de Arousa).