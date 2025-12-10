Los terrenos embargados al narcotraficante Marcial Dorado ya son de A Illa de Arousa (Pontevedra)

Algunos de los terrenos de Marcial Dorado que se subastarán este miércoles en Madrid. SEGIPSA

Las dos parcelas embargadas al narcotraficante Marcial Dorado ya son del Concello de A Illa de Arousa, que ha pasado a ser titular. El regidor local, Luis Arosa, firmó la operación ante notario.

Así, el primer edil de A Illa viajó a Madrid para rubricar la compra de los terrenos adquiridos y reunirse con la delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Francisca Sureda Llull.

"Hoy es un día histórico para el Ayuntamiento de A Illa", señaló el regidor en un audio remitido a los medios. Apuntó, del mismo modo, que ahora estos terrenos, que Marcial Dorado adquirió "en una época oscura", serán para "el bien común de los vecinos".

De esta forma y tal y como informó Europa Press, en el suelo ubicado en la Avenida da Ponte se construirán unas 70 viviendas de promoción pública y la parcela situada en la zona del Outeiro se convertirá en un parque público.