Detienen en Vilagarcía (Pontevedra) a un hombre por agredir a un policía nacional delante de su familia

Un hombre fue detenido en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) tras agredir a un policía nacional que se encontraba fuera de servicio. El agente estaba con sus hijas, ambas menores de edad, y su mujer en el momento de la agresión.

Según ha denunciado el Sindicato de Policía Nacional (CEP), los hechos sucedieron durante la noche del sábado 29 de noviembre, cuando el agresor, "un delincuente habitual", reconoció al policía en el rellano de un inmueble. En ese momento, lo amenazó con ir a por un cuchillo para rajarlo.

El agente solo pudo evitar que el agresor le causara lesiones o daños graves a él y a su familia. Como recoge Europa Press, fue golpeado en varias ocasiones, intentó inmovilizar al agresor, que emprendió la huida. Con todo, una patrulla de la Policía Nacional lo detuvo esa misma noche y pasó a disposición judicial en el mismo municipio y se le imputó un delito de atentado de agente a la autoridad.

El hombre quedó en libertad sin ninguna medida cautelar, a pesar de que el sindicato solicitó una orden de alejamiento. Por ello, la CEP se personará como acusación particular para "defender los intereses de este agente y su familia" y recurrir la denegación de medidas cautelares que les darían protección ante el agresor.

"Los hechos son de extrema gravedad, no por las lesiones, ya que por suerte no tenemos que lamentar lesiones graves en nuestro compañero, sino por la impunidad que existe hoy día hacia la figura de un agente de la policía nacional que es reconocido fuera de servicio y un delincuente lo agrede sin miramientos en presencia de su familia sin importar las consecuencias", ha remarcado el coordinador en Galicia de la Confederación Española de Policía, Agustín Vigo.