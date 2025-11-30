Un perro suelto de raza peligrosa muerde a dos personas y se abalanza sobre una niña en Portonovo (Pontevedra)

La mañana de este sábado dejó momentos de gran tensión en Portonovo después de que un perro de raza potencialmente peligrosa, un Akita Inu, causara el caos en las inmediaciones de la Carretera de la Circunvalación, donde se encontraba suelto y generando riesgos para el tráfico y la seguridad de los viandantes.

El primer ataque se produjo cuando un policía local, que realizaba la inspección de un vehículo, intentó retirar al animal de la calzada.

El perro le mordió en una mano y un brazo, antes de continuar su recorrido hacia el centro de Portonovo.

Minutos después, y pese a los intentos por mantenerlo controlado, mordió también a un vecino, al que alcanzó de forma violenta, causándole una herida en el brazo y rompiéndole la cazadora.

Los agentes comprobaron además que no era la primera vez que el perro generaba incidentes, por lo que contactaron con la propietaria para que acudiera a recogerlo.

Mientras tanto, la Policía Local custodió al animal con señales luminosas y acústicas, evitando nuevos riesgos en la circulación.

Antes de que llegase el CAAN (Centro de Acogida y Protección de Animales), el perro protagonizó el susto más grave de la jornada: se abalanzó sobre una niña de cinco años que jugaba en un parque próximo.

La rápida reacción de un agente, que la tomó en brazos y la puso a salvo en el vehículo policial junto a su madre, evitó el ataque y permitió mantener a ambas protegidas hasta la intervención del servicio especializado.

La fuga de un animal catalogado como potencialmente peligroso y con lesiones causadas a terceros puede suponer sanciones administrativas de hasta 15.000 euros, además de responsabilidades civiles y penales para la persona propietaria.