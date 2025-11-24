Trasladado un bebé al hospital tras un accidente entre cuatro coches en Caldas de Reis (Pontevedra)

Un accidente en el que han estado implicados cuatro coches en Caldas de Reis ha dejado a un bebé herido, que ha sido trasladado al Hospital de Pontevedra como medida de precaución.

Según recoge Europa Press, el siniestro tuvo lugar este pasado domingo alrededor de las 20:00 horas en la N-640, en Saiar. El resto de pasajeros, un total de 10 personas, resultaron ilesas.