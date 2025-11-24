Axega 112 Galicia

Axega 112 Galicia

O Salnés

Trasladado un bebé al hospital tras un accidente entre cuatro coches en Caldas de Reis (Pontevedra)

El siniestro tuvo lugar a las 20:00 horas de este domingo en la N-640, en Saiar, y las otras 10 personas implicadas salieron ilesas

Más actualidad: Susto en Vigo por el incendio de un céntrico restaurante a primera hora la mañana

Publicada

Un accidente en el que han estado implicados cuatro coches en Caldas de Reis ha dejado a un bebé herido, que ha sido trasladado al Hospital de Pontevedra como medida de precaución.

Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Según recoge Europa Press, el siniestro tuvo lugar este pasado domingo alrededor de las 20:00 horas en la N-640, en Saiar. El resto de pasajeros, un total de 10 personas, resultaron ilesas.

Fue una de las personas implicadas en el suceso la que dio aviso a la central de emergencias y pidió asistencia para el bebé que viajaba en su vehículo.

Hasta el punto se movilizaron los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 que trasladaron al bebé, pero sin lesiones de importancia. En el operativo también participó la Guardia Civil, la Policía Local y voluntarios de Protección Civil de Cuntis.