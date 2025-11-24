Trasladado un bebé al hospital tras un accidente entre cuatro coches en Caldas de Reis (Pontevedra)
El siniestro tuvo lugar a las 20:00 horas de este domingo en la N-640, en Saiar, y las otras 10 personas implicadas salieron ilesas
Un accidente en el que han estado implicados cuatro coches en Caldas de Reis ha dejado a un bebé herido, que ha sido trasladado al Hospital de Pontevedra como medida de precaución.
Según recoge Europa Press, el siniestro tuvo lugar este pasado domingo alrededor de las 20:00 horas en la N-640, en Saiar. El resto de pasajeros, un total de 10 personas, resultaron ilesas.
Fue una de las personas implicadas en el suceso la que dio aviso a la central de emergencias y pidió asistencia para el bebé que viajaba en su vehículo.
Hasta el punto se movilizaron los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 que trasladaron al bebé, pero sin lesiones de importancia. En el operativo también participó la Guardia Civil, la Policía Local y voluntarios de Protección Civil de Cuntis.