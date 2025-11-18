Localizan al joven de 23 años desaparecido el lunes en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)

Buscan a un joven desaparecido este lunes en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) SOS DESAPARECIDOS

SOS Desaparecidos ha informado de que fue localizado el joven de 23 años que desapareció este lunes en el municipio pontevedrés de Vilagarcía de Arousa.

El joven, Joao V.V.S, fue localizado en buen estado este martes, después de que sus familiares denunciasen su desaparición en la jornada del lunes.

SOS Desaparecidos, a través del perfil oficial de su red social 'X', ha indicado que el joven fue localizado gracias a la difusión de las alertas y a la colaboración ciudadana, según ha indicado Europa Press.