A Illa de Arousa (Pontevedra) comprará terrenos embargados a Marcial Dorado para crear vivienda pública

El Concello de A Illa de Arousa comprará dos parcelas embargadas a Marcial Dorado para construir vivienda pública y una zona verde municipal.

Así lo ha aprobado la junta de gobierno de local, poniendo fin "con éxito" a las gestiones realizadas para poder adquirir estos solares a través del Plan Nacional Sobre Drogas, ha refrendado el alcalde de la localidad, Luis Arosa.

En el suelo ubicado en la Avenida da Ponte construirán unas 70 viviendas de promoción pública y la parcela situada en Outeiro se convertirá en un parque público.

La operación asciende a 361.000 euros y será financiada con una partida que ya está consignada en los presupuestos actuales y con un plan de pagos que se extenderá durante siete años.

"Esta adquisición nos permite dar una respuesta a la necesidad de vivienda y, al mismo tiempo, mejorar los espacios públicos. Es un proyecto estratégico que sienta las bases para el futuro de A Illa", ha subrayado Arosa.